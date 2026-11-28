美国俄勒冈州最高法院扩大了对能源公司PacifiCorp相关案件的审查，该公司隶属伯克希尔·哈撒韦。该案涉及数千名原告，他们因2020年的四起森林火灾要求赔偿。正如CNBC报道，法院将审查各方就2023年庭审提出的所有异议，而不仅仅是向陪审员作出的指示问题。

超过10亿美元的裁决

2023年，陪审员裁定向原告赔偿超过10亿美元。他们认定，PacifiCorp在强风暴期间疏忽地未关闭输电线路，其设备可能促成了火灾的发生。

今年4月，州上诉法院推翻了这一裁决。法院裁定，一审法官错误地告知陪审员，直接涉及少数申请人的案件证据适用于由数千名原告组成的集体。

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案件的进一步审理

现在，俄勒冈州最高司法机构还将审查该庭审从一开始是否应作为集体诉讼进行。PacifiCorp的一名代表表示，公司欢迎法院对案件进行全面审查的决定，并相信法律原则和事实最终将占上风。

代表原告的律师事务所也欢迎扩大审查范围。如果他们的立场获胜，PacifiCorp可能面临数百亿美元的赔偿要求。若该公司胜诉，整个司法程序实际上可能重新开始。法院要求各方在1月中旬前提交补充书面论证，并将口头听证会安排在4月初。

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