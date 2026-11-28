加密货币交易所Bybit不会公布有关2025年2月黑客攻击的完整内部报告，该次攻击中有14.6亿美元被盗。该公司首席技术官罗克曼·张解释称，此举是因为披露内部系统细节存在风险，新的攻击者可能会利用这些细节，CoinDesk报道。

张表示，Bybit已为内部使用准备了对该事件的完整分析。该文件涵盖攻击的整个链条——从遭到入侵的交易签名界面和恶意脚本，到取得对该交易所冷钱包的控制权。

承诺的报告将仅供内部使用

2025年3月，Bybit表示将很快发布关于此次攻击的完整报告。目前，对事件的公开描述基于Sygnia Labs和Verichains的初步数字取证报告，Bybit首席执行官本·周于2025年2月26日在X上分享了这些报告。

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报告将与冷钱包操作期间使用的Safe界面相关的恶意代码列为事件原因。Bybit曾表示，未在交易所自身基础设施中发现漏洞。张还称，此次攻击之所以成为可能，是通过第三方供应商，而不是Bybit自身的错误。

资产保管系统的变化

张表示，遭受攻击后，Bybit彻底重建了其冷钱包和热钱包系统。新架构假定其中任何组件都可能遭到入侵，因此限制了对系统每一部分的访问。据他称，一家外部网络安全公司也审查了该事件。

周在10月的一场Bybit活动上举例说明了新流程：一人打开实体存储设施，另一人签署交易，所有操作都会被记录以供独立审计。FBI将针对Bybit和Binance的攻击与一个朝鲜组织联系起来，该机构以TraderTraitor之名追踪该组织。

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