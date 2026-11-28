Криптобіржа Bybit не публікуватиме повний внутрішній звіт про злам у лютому 2025 року, під час якого було викрадено $1,46 млрд. Технічний директор компанії Рокман Чжан пояснив це ризиком розкриття деталей внутрішніх систем, якими можуть скористатися нові зловмисники, повідомляє CoinDesk.

За словами Чжана, Bybit уже підготувала повний аналіз інциденту для внутрішнього використання. Документ охоплює весь ланцюг атаки — від скомпрометованого інтерфейсу підписання транзакцій і шкідливого скрипту до встановлення контролю над холодним гаманцем біржі.

Обіцяний звіт залишиться внутрішнім

У березні 2025 року Bybit заявляла, що невдовзі опублікує повний звіт про атаку. Наразі публічний опис подій ґрунтується на попередніх судово-технічних звітах Sygnia Labs і Verichains, які 26 лютого 2025 року поширив у X генеральний директор Bybit Бен Чжоу.

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У звітах причиною інциденту назвали шкідливий код, пов’язаний з інтерфейсом Safe, який використовували під час операції з холодним гаманцем. У Bybit заявляли, що вразливостей у власній інфраструктурі біржі не виявили. Чжан також стверджує, що атака стала можливою через стороннього постачальника, а не через помилку самої Bybit.

Зміни у системі зберігання активів

Після зламу Bybit повністю перебудувала системи холодних і гарячих гаманців, заявив Чжан. Нова архітектура передбачає, що будь-який її компонент потенційно може бути скомпрометований, тому доступ кожної частини системи обмежено. За його словами, інцидент також перевірила зовнішня компанія з кібербезпеки.

Чжоу на жовтневому заході Bybit навів приклад нового порядку: одна людина відкриває фізичне сховище, інша підписує транзакцію, а всі дії фіксуються для незалежного аудиту. ФБР пов’язало атаки на Bybit і Binance з північнокорейською групою, яку відомство відстежує під назвою TraderTraitor.

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