Giełda kryptowalut Bybit nie opublikuje pełnego wewnętrznego raportu o włamaniu z lutego 2025 roku, podczas którego skradziono 1,46 mld dolarów. Dyrektor techniczny firmy Rockman Zhang wyjaśnił to ryzykiem ujawnienia szczegółów wewnętrznych systemów, które mogliby wykorzystać nowi cyberprzestępcy, donosi CoinDesk.

Według Zhanga Bybit już przygotowała pełną analizę incydentu do użytku wewnętrznego. Dokument obejmuje cały łańcuch ataku — od skompromitowanego interfejsu podpisywania transakcji i złośliwego skryptu po przejęcie kontroli nad zimnym portfelem giełdy.

Obiecany raport pozostanie wewnętrzny

W marcu 2025 roku Bybit informowała, że wkrótce opublikuje pełny raport o ataku. Obecnie publiczny opis wydarzeń opiera się na wstępnych raportach kryminalistyczno-informatycznych Sygnia Labs i Verichains, które 26 lutego 2025 roku udostępnił w serwisie X dyrektor generalny Bybit Ben Zhou.

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W raportach za przyczynę incydentu uznano złośliwy kod powiązany z interfejsem Safe, używany podczas operacji z zimnym portfelem. Bybit oświadczała, że nie wykryto podatności we własnej infrastrukturze giełdy. Zhang twierdzi również, że atak był możliwy za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy, a nie z powodu błędu samej Bybit.

Zmiany w systemie przechowywania aktywów

Po włamaniu Bybit całkowicie przebudowała systemy zimnych i gorących portfeli, powiedział Zhang. Nowa architektura zakłada, że każdy jej komponent może potencjalnie zostać skompromitowany, dlatego dostęp do każdej części systemu jest ograniczony. Według niego incydent został także sprawdzony przez zewnętrzną firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem.

Podczas październikowego wydarzenia Bybit Zhou podał przykład nowej procedury: jedna osoba otwiera fizyczny magazyn, inna podpisuje transakcję, a wszystkie działania są rejestrowane na potrzeby niezależnego audytu. FBI powiązało ataki na Bybit i Binance z północnokoreańską grupą, którą agencja śledzi pod nazwą TraderTraitor.

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