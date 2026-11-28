Криптобиржа Bybit не будет публиковать полный внутренний отчет о взломе в феврале 2025 года, во время которого было похищено $1,46 млрд. Технический директор компании Рокман Чжан объяснил это риском раскрытия деталей внутренних систем, которыми могут воспользоваться новые злоумышленники, сообщает CoinDesk.

По словам Чжана, Bybit уже подготовила полный анализ инцидента для внутреннего использования. Документ охватывает всю цепочку атаки — от скомпрометированного интерфейса подписания транзакций и вредоносного скрипта до установления контроля над холодным кошельком биржи.

Обещанный отчет останется внутренним

В марте 2025 года Bybit заявляла, что вскоре опубликует полный отчет об атаке. В настоящее время публичное описание событий основано на предварительных судебно-технических отчетах Sygnia Labs и Verichains, которыми 26 февраля 2025 года поделился в X генеральный директор Bybit Бен Чжоу.

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В отчетах причиной инцидента назвали вредоносный код, связанный с интерфейсом Safe, который использовали во время операции с холодным кошельком. В Bybit заявляли, что уязвимостей в собственной инфраструктуре биржи не обнаружили. Чжан также утверждает, что атака стала возможной через стороннего поставщика, а не из-за ошибки самой Bybit.

Изменения в системе хранения активов

После взлома Bybit полностью перестроила системы холодных и горячих кошельков, заявил Чжан. Новая архитектура предусматривает, что любой ее компонент потенциально может быть скомпрометирован, поэтому доступ к каждой части системы ограничен. По его словам, инцидент также проверила внешняя компания по кибербезопасности.

Чжоу на октябрьском мероприятии Bybit привел пример нового порядка: один человек открывает физическое хранилище, другой подписывает транзакцию, а все действия фиксируются для независимого аудита. ФБР связало атаки на Bybit и Binance с северокорейской группой, которую ведомство отслеживает под названием TraderTraitor.

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