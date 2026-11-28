В Тиране, столице Албании, во время многотысячной акции с требованием отставки премьер-министра Эди Рамы произошли столкновения между протестующими и полицией. Демонстрация началась мирно, однако позднее отдельные группы людей в масках начали разбивать окна зданий министерств вдоль маршрута шествия и бросать коктейли Молотова.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы оттеснить участников акции, которые бросали камни и пытались деревянными палками повредить уличные камеры и окна правительственных зданий. Группы демонстрантов разошлись по нескольким улицам, а правоохранители пытались их разогнать.

Акция в День независимости

Митинг состоялся 28 ноября — в 114-ю годовщину провозглашения независимости Албании. Этот день является государственным праздником, который обычно сопровождается национальными торжествами. В Тирану на протест прибыли люди из разных регионов страны, а также албанцы, живущие за границей. Полиция дежурила на главных дорогах на въезде и выезде из столицы и проверяла автомобили.

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Участники собрались на центральной площади Скандербега, скандируя требования об отставке главы правительства. Один из протестующих, приехавший в Тирану из Великобритании, заявил, что политические партии, действующие в стране со времени падения коммунизма в 1990-х годах, больше не представляют граждан. Студентка Юна Васили сказала, что участники акции требуют изменений во всей системе из-за сложных условий жизни.

Предыстория протестов

Как сообщает The Independent, субботняя акция стала частью серии антиправительственных протестов, начавшихся в конце мая. Сначала они были вызваны несогласием с крупным проектом элитного туристического комплекса на юге Албании, связанным с инвестиционной компанией, основанной Джаредом Кушнером — зятем президента США Дональда Трампа.

Эти выступления получили название движения Flamingo. В сентябре к ним присоединились студенческие демонстрации, участники которых требовали улучшения образования и уровня жизни; многие такие акции также перерастали в насилие. Позднее главным требованием протестующих стала отставка Рамы. Пенсионерка Сузана Гьета заявила, что выходит на протест и от имени молодежи, и от имени людей, которые, по ее словам, живут на 120 евро в месяц и требуют прекращения коррупции.

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