W Tiranie, stolicy Albanii, podczas wielotysięcznej demonstracji domagającej się dymisji premiera Ediego Ramy doszło do starć między protestującymi a policją. Demonstracja rozpoczęła się pokojowo, jednak później oddzielne grupy zamaskowanych osób zaczęły wybijać szyby w budynkach ministerstw wzdłuż trasy marszu i rzucać koktajle Mołotowa.

Policja użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych, aby odepchnąć uczestników demonstracji, którzy rzucali kamieniami i próbowali drewnianymi kijami uszkodzić kamery uliczne oraz okna budynków rządowych. Grupy demonstrantów rozeszły się po kilku ulicach, a funkcjonariusze próbowali ich rozproszyć.

Demonstracja w Dniu Niepodległości

Wiec odbył się 28 listopada, w 114. rocznicę ogłoszenia niepodległości Albanii. Dzień ten jest świętem państwowym, któremu zazwyczaj towarzyszą uroczystości narodowe. Do Tirany na protest przybyli ludzie z różnych regionów kraju, a także Albańczycy mieszkający za granicą. Policja pełniła służbę na głównych drogach wjazdowych i wyjazdowych ze stolicy oraz kontrolowała samochody.

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Uczestnicy zgromadzili się na centralnym placu Skanderbega, skandując żądania dymisji szefa rządu. Jeden z protestujących, który przyjechał do Tirany z Wielkiej Brytanii, oświadczył, że partie polityczne działające w kraju od upadku komunizmu w latach 90. nie reprezentują już obywateli. Studentka Yuna Vasili powiedziała, że uczestnicy demonstracji domagają się zmian w całym systemie z powodu trudnych warunków życia.

Tło protestów

Jak informuje The Independent, sobotnia demonstracja była częścią serii antyrządowych protestów, które rozpoczęły się pod koniec maja. Początkowo wywołał je sprzeciw wobec dużego projektu luksusowego kompleksu turystycznego na południu Albanii, powiązanego ze spółką inwestycyjną założoną przez Jareda Kushnera, zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa.

Wystąpienia te nazwano ruchem Flamingo. We wrześniu dołączyły do nich demonstracje studenckie, których uczestnicy domagali się poprawy edukacji i poziomu życia; wiele takich akcji również przeradzało się w przemoc. Później głównym żądaniem protestujących stała się dymisja Ramy. Emerytka Suzana Gjeta oświadczyła, że protestuje zarówno w imieniu młodzieży, jak i ludzi, którzy, jak powiedziała, żyją za 120 euro miesięcznie i domagają się położenia kresu korupcji.

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