У Тирані, столиці Албанії, під час багатотисячної акції з вимогою відставки прем’єр-міністра Еді Рами сталися сутички між протестувальниками та поліцією. Демонстрація почалася мирно, однак згодом окремі групи людей у масках почали бити вікна будівель міністерств уздовж маршруту маршу та кидати коктейлі Молотова.

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб відтіснити учасників акції, які кидали каміння та намагалися дерев’яними палицями пошкодити вуличні камери й вікна урядових будівель. Групи демонстрантів розійшлися кількома вулицями, а правоохоронці намагалися їх розігнати.

Акція у День незалежності

Мітинг відбувся 28 листопада — у 114-ту річницю проголошення незалежності Албанії. Цей день є державним святом, яке зазвичай супроводжується національними урочистостями. До Тирани на протест прибули люди з різних регіонів країни, а також албанці, які живуть за кордоном. Поліція чергувала на головних дорогах на в’їзді й виїзді зі столиці та перевіряла автомобілі.

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Учасники зібралися на центральній площі Скандербега, скандуючи вимоги про відставку глави уряду. Один із протестувальників, який приїхав до Тирани з Великої Британії, заявив, що політичні партії, які діють у країні з часу падіння комунізму у 1990-х роках, більше не представляють громадян. Студентка Юна Васілі сказала, що учасники акції вимагають змін у всій системі через складні умови життя.

Передісторія протестів

Як повідомляє The Independent, суботня акція стала частиною серії антиурядових протестів, що почалися наприкінці травня. Спершу вони були спричинені незгодою з великим проєктом елітного туристичного комплексу на півдні Албанії, пов’язаним з інвестиційною компанією, заснованою Джаредом Кушнером — зятем президента США Дональда Трампа.

Ці виступи отримали назву руху Flamingo. У вересні до них долучилися студентські демонстрації, учасники яких вимагали поліпшення освіти та рівня життя; чимало таких акцій також переростали у насильство. Згодом головною вимогою протестувальників стала відставка Рами. Пенсіонерка Сузана Ґєта заявила, що виходить на протест і від імені молоді, і від імені людей, які, за її словами, живуть на 120 євро на місяць та вимагають припинення корупції.

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