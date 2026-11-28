在阿尔巴尼亚首都地拉那，一场有数千人参加、要求总理埃迪·拉马辞职的集会期间，抗议者与警方发生冲突。示威活动起初和平进行，但随后一些戴面具的人开始砸毁游行路线沿线政府部门建筑的窗户，并投掷燃烧瓶。

警方使用催泪瓦斯和高压水炮驱散示威者，后者投掷石块，并试图用木棍破坏街头摄像头和政府建筑的窗户。多群示威者分散到数条街道上，执法人员试图将他们驱散。

独立日集会

集会于11月28日举行，正值阿尔巴尼亚宣布独立114周年。这一天是通常伴有全国庆祝活动的公共假日。来自该国不同地区的人以及居住在国外的阿尔巴尼亚人来到地拉那参加抗议。警方在首都主要进出道路上执勤，并检查车辆。

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参与者聚集在市中心的斯坎德培广场，高呼要求政府首脑辞职。一名从英国来到地拉那的抗议者表示，自20世纪90年代共产主义垮台以来在该国活动的政党已不再代表公民。学生尤娜·瓦西里表示，由于生活条件艰难，集会参与者要求整个体制作出改变。

抗议活动背景

据《独立报》报道，周六的集会是一系列始于5月底的反政府抗议活动的一部分。最初，这些抗议是由反对阿尔巴尼亚南部一个大型高端旅游综合体项目引发的，该项目与一家由美国总统唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳创立的投资公司有关。

这些行动被称为“火烈鸟”运动。9月，学生示威活动加入其中，参与者要求改善教育和生活水平；许多此类活动也演变为暴力事件。随后，拉马辞职成为抗议者的主要诉求。退休人士苏珊娜·杰塔表示，她既代表年轻人，也代表那些据她所说每月靠120欧元生活并要求结束腐败的人参加抗议。

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