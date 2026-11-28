Sąd Najwyższy stanu Oregon w USA rozszerzył kontrolę sprawy dotyczącej firmy energetycznej PacifiCorp, należącej do Berkshire Hathaway. Sprawa dotyczy tysięcy powodów domagających się odszkodowań w związku z czterema pożarami lasów z 2020 roku. Jak podaje CNBC, sąd rozpatrzy wszystkie zastrzeżenia stron dotyczące procesu z 2023 roku, a nie tylko kwestię instrukcji przekazanych ławnikom.

Werdykt na ponad miliard dolarów

W 2023 roku ławnicy przyznali powodom ponad 1 mld dolarów odszkodowania. Uznali, że PacifiCorp dopuścił się zaniedbania, nie wyłączając linii energetycznych podczas silnej burzy wiatrowej, a jego sprzęt mógł przyczynić się do powstania pożarów.

W kwietniu stanowy sąd apelacyjny uchylił ten werdykt. Sąd orzekł, że sędzia pierwszej instancji błędnie poinformował ławników, iż dowody w sprawie bezpośrednio dotyczącej niewielkiej liczby wnioskodawców miały zastosowanie do grupy tysięcy powodów.

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Dalsze rozpatrywanie sprawy

Najwyższa instancja sądowa Oregonu rozpatrzy teraz również kwestię, czy proces od początku powinien był toczyć się jako pozew zbiorowy. Przedstawiciel PacifiCorp oświadczył, że firma z zadowoleniem przyjmuje decyzję sądu o przeprowadzeniu pełnej kontroli sprawy i jest przekonana, że zasady prawne oraz fakty ostatecznie przeważą.

Kancelarie prawne reprezentujące powodów również z zadowoleniem przyjęły rozszerzenie kontroli. Jeśli ich stanowisko zwycięży, PacifiCorp może stanąć wobec roszczeń odszkodowawczych sięgających dziesiątek miliardów dolarów. W przypadku wygranej firmy cały proces sądowy może faktycznie rozpocząć się od nowa. Sąd poprosił strony o przedstawienie dodatkowych pisemnych argumentów do połowy stycznia, a rozprawy ustne wyznaczył na początek kwietnia.

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