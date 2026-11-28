Верховный суд штата Орегон в США расширил пересмотр дела в отношении энергетической компании PacifiCorp, входящей в Berkshire Hathaway. Дело касается тысяч истцов, требующих компенсаций из-за четырех лесных пожаров 2020 года. Как сообщает CNBC, суд рассмотрит все возражения сторон относительно процесса 2023 года, а не только вопрос инструкций, данных присяжным.

Вердикт на сумму более миллиарда долларов

В 2023 году присяжные присудили истцам более 1 млрд долларов компенсации. Они установили, что PacifiCorp по небрежности не отключила линии электропередачи во время мощной ветровой бури, а ее оборудование могло способствовать возникновению пожаров.

В апреле апелляционный суд штата отменил этот вердикт. Суд постановил, что судья первой инстанции ошибочно сообщил присяжным, будто доказательства по делу, которое непосредственно касалось небольшого числа заявителей, применялись к группе из тысяч истцов.

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Дальнейшее рассмотрение дела

Теперь высшая судебная инстанция Орегона также рассмотрит вопрос, должен ли процесс с самого начала проходить как коллективный иск. Представитель PacifiCorp заявил, что компания приветствует решение суда провести полный пересмотр дела и уверена, что правовые принципы и факты в конечном итоге возобладают.

Юридические фирмы, представляющие истцов, также приветствовали расширение пересмотра. Если их позиция одержит победу, PacifiCorp может столкнуться с требованиями о компенсации на десятки миллиардов долларов. В случае победы компании весь судебный процесс может фактически начаться заново. Суд попросил стороны представить дополнительные письменные аргументы до середины января и назначил устные слушания на начало апреля.

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