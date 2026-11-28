Producent elektrycznych ciężarówek Harbinger pozyskał dodatkowe 100 mln dolarów finansowania po rundzie Series D o wartości 240 mln dolarów. Spółka otrzymała środki w formie długu uprzywilejowanego od Erebor Bank oraz obligacji zamiennej od Pinegrove Venture Partners, informuje Electrek.

Środki zostaną przeznaczone na ekspansję

Harbinger planuje wykorzystać nowe finansowanie do dalszej ekspansji. W tym roku firma stworzyła już ponad 400 miejsc pracy i zamierza zatrudnić kolejne setki pracowników w najbliższych miesiącach.

Rundę Series D o wartości 240 mln dolarów wspólnie poprowadziły Tiger Global, Capricorn Technology Impact Fund i Ridgeline. Według spółki środki są przeznaczone na rozwój systemów magazynowania energii, wytwarzania energii elektrycznej, oprogramowania do autonomicznej jazdy i zastosowań obronnych, a także na zwiększenie produkcji jej platformy ciężarówek średniej ładowności.

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Zamówienie FedEx

Wcześniej Harbinger otrzymał od FedEx zamówienie na 2 tys. elektrycznych ciężarówek średniej ładowności o łącznej wartości 300 mln dolarów. Electrek nazywa tę transakcję jednym z największych wiążących zamówień na elektryczne ciężarówki średniej lub dużej ładowności. Firma zawarła także kontrakt obronny z armią USA.

Od 2021 roku Harbinger pozyskał ponad 650 mln dolarów finansowania.

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