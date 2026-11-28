Виробник електричних вантажівок Harbinger залучив додаткові $100 млн фінансування після раунду Series D на $240 млн. Кошти компанія отримала у формі пріоритетного боргу від Erebor Bank та конвертованої ноти від Pinegrove Venture Partners, повідомляє Electrek.

Кошти спрямують на розширення

Harbinger планує використати нове фінансування для подальшого розширення. Цього року компанія вже створила понад 400 робочих місць і має намір найняти ще сотні працівників у найближчі місяці.

Раунд Series D на $240 млн спільно очолили Tiger Global, Capricorn Technology Impact Fund і Ridgeline. За даними компанії, ці кошти призначені для розвитку систем накопичення енергії, генерації електроенергії, програмного забезпечення для автономного керування та оборонних застосувань, а також для нарощування виробництва її платформи середньотоннажних вантажівок.

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Замовлення FedEx

Раніше Harbinger отримала замовлення від FedEx на 2 тис. середньотоннажних електричних вантажівок загальною вартістю $300 млн. Electrek називає цю угоду одним із найбільших зобов’язальних замовлень на електровантажівки середнього або важкого класу. Компанія також уклала оборонний контракт із військовими США.

Від 2021 року Harbinger залучила понад $650 млн фінансування.

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