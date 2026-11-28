电动卡车制造商Harbinger在完成2.4亿美元D轮融资后，又筹集了1亿美元资金。据Electrek报道，该公司以Erebor Bank提供的优先债务和Pinegrove Venture Partners提供的可转换票据形式获得了这笔资金。

资金将用于扩张

Harbinger计划将新融资用于进一步扩张。今年，该公司已创造超过400个就业岗位，并计划在未来几个月再招聘数百名员工。

这轮2.4亿美元的D轮融资由Tiger Global、Capricorn Technology Impact Fund和Ridgeline共同领投。该公司表示，这些资金将用于开发储能系统、发电、自主驾驶软件和国防应用，并扩大其中型卡车平台的生产。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

FedEx订单

此前，Harbinger获得FedEx订购2000辆中型电动卡车的订单，总价值3亿美元。Electrek称，这笔交易是中型或重型电动卡车最大规模的承诺性订单之一。该公司还与美国军方签订了一份国防合同。

自2021年以来，Harbinger已筹集超过6.5亿美元资金。

关注我们在