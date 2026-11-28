Производитель электрических грузовиков Harbinger привлек дополнительные $100 млн финансирования после раунда Series D на $240 млн. Компания получила средства в форме старшего долга от Erebor Bank и конвертируемой ноты от Pinegrove Venture Partners, сообщает Electrek.

Средства направят на расширение

Harbinger планирует использовать новое финансирование для дальнейшего расширения. В этом году компания уже создала более 400 рабочих мест и намерена нанять еще сотни сотрудников в ближайшие месяцы.

Раунд Series D на $240 млн совместно возглавили Tiger Global, Capricorn Technology Impact Fund и Ridgeline. По данным компании, эти средства предназначены для развития систем накопления энергии, генерации электроэнергии, программного обеспечения для автономного управления и оборонных применений, а также для наращивания производства ее платформы среднетоннажных грузовиков.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заказ FedEx

Ранее Harbinger получила заказ от FedEx на 2 тыс. среднетоннажных электрических грузовиков общей стоимостью $300 млн. Electrek называет эту сделку одним из крупнейших обязательных заказов на электрогрузовики среднего или тяжелого класса. Компания также заключила оборонный контракт с военными США.

С 2021 года Harbinger привлекла более $650 млн финансирования.

Читай нас в