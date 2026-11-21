Вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне прямо не поддержал утверждение президента Дональда Трампа о том, что Иран в феврале был близок к созданию ядерного оружия и что это якобы делало войну против Исламской Республики необходимой. Об этом сообщает The Guardian.

Трамп, отвечая на вопрос о заявлении Вэнса относительно причин поражения республиканцев на промежуточных выборах, сказал, что повторил бы решение о войне. По его словам, США не могут позволить Ирану получить ядерное оружие.

Ответ вице-президента

Журналисты спросили Вэнса, считает ли он войну с Ираном оправданной. Вице-президент заявил, что не должен ставить под сомнение решение президента. Он также сказал, что целью США должно быть недопущение появления у Ирана ядерного оружия, и назвал Иран крупнейшим государственным спонсором терроризма.

В то же время Вэнс прямо не заявил, что разделяет оценку Трампа о близости Ирана к созданию ядерного оружия или что военные действия были необходимыми. Он добавил, что соответствующие решения принимает президент, а его работа заключается в поддержке главы государства.

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Заявления о войне и разведданные

После промежуточных выборов Вэнс написал в социальных сетях, что причиной поражения республиканцев стала война. Он предложил сторонникам военных действий признать, что потеря Сената на следующие шесть лет могла быть ценой такого решения.

Трамп ранее заявлял, что Иран якобы находился в двух неделях от получения ядерного оружия. В то же время тогдашний директор Национальной разведки США Тулси Габбард в марте 2025 года свидетельствовала в Конгрессе, что американская разведка оценивала: Иран не пытался создать ядерное оружие более двух десятилетий. По ее словам, верховный лидер Али Хаменеи не санкционировал программу ядерного оружия, приостановленную в 2003 году.

21 июня 2025 года Трамп приказал бомбить иранские объекты по обогащению урана и назвал операцию военным успехом. В конце февраля 2026 года, объявляя о начале полномасштабной войны с Ираном, он объяснил это необходимостью не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

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