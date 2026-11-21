Wiceprezydent USA J.D. Vance podczas konferencji prasowej w Białym Domu w Waszyngtonie nie poparł wprost twierdzenia prezydenta Donalda Trumpa, że Iran w lutym był bliski stworzenia broni jądrowej i że rzekomo czyniło to wojnę przeciwko Republice Islamskiej konieczną. Informuje o tym The Guardian.

Trump, odpowiadając na pytanie o wypowiedź Vance’a dotyczącą przyczyn porażki republikanów w wyborach środka kadencji, powiedział, że powtórzyłby decyzję o wojnie. Według niego Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić Iranowi na uzyskanie broni jądrowej.

Odpowiedź wiceprezydenta

Dziennikarze zapytali Vance’a, czy uważa wojnę z Iranem za uzasadnioną. Wiceprezydent oświadczył, że nie może podważać decyzji prezydenta. Powiedział też, że celem USA powinno być niedopuszczenie do posiadania przez Iran broni jądrowej, i nazwał Iran największym państwowym sponsorem terroryzmu.

Jednocześnie Vance nie stwierdził wprost, że podziela ocenę Trumpa o bliskości Iranu do stworzenia broni jądrowej ani że działania wojenne były konieczne. Dodał, że odpowiednie decyzje podejmuje prezydent, a jego zadaniem jest wspieranie głowy państwa.

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Wypowiedzi o wojnie i dane wywiadowcze

Po wyborach środka kadencji Vance napisał w mediach społecznościowych, że przyczyną porażki republikanów była wojna. Zaproponował zwolennikom działań wojennych, aby uznali, że utrata Senatu na następne sześć lat mogła być ceną takiej decyzji.

Trump wcześniej twierdził, że Iran rzekomo był o dwa tygodnie od uzyskania broni jądrowej. Jednocześnie ówczesna dyrektorka Wywiadu Narodowego USA Tulsi Gabbard zeznała w Kongresie w marcu 2025 roku, że amerykański wywiad oceniał, iż Iran nie próbował stworzyć broni jądrowej od ponad dwóch dekad. Według niej najwyższy przywódca Ali Chamenei nie zatwierdził programu broni jądrowej, zawieszonego w 2003 roku.

21 czerwca 2025 roku Trump nakazał bombardowanie irańskich obiektów wzbogacania uranu i nazwał operację sukcesem wojskowym. Pod koniec lutego 2026 roku, ogłaszając rozpoczęcie pełnoskalowej wojny z Iranem, wyjaśnił to koniecznością niedopuszczenia do uzyskania przez Teheran broni jądrowej.

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