美国副总统J.D.万斯在华盛顿白宫举行的新闻发布会上，没有直接支持总统唐纳德·特朗普的说法，即伊朗在2月接近制造核武器，而这据称使对伊斯兰共和国发动战争成为必要。《卫报》报道了这一消息。

特朗普在回答有关万斯就共和党在中期选举中失利原因所作表态的问题时表示，他会再次作出开战的决定。他称，美国不能允许伊朗获得核武器。

副总统的回应

记者问万斯是否认为与伊朗的战争是正当的。这位副总统表示，他不应质疑总统的决定。他还表示，美国的目标应是阻止伊朗拥有核武器，并称伊朗是最大的国家恐怖主义支持者。

与此同时，万斯没有直接表示他认同特朗普关于伊朗接近制造核武器的评估，也没有表示军事行动是必要的。他补充说，相关决定由总统作出，而他的工作是支持国家元首。

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有关战争的表态与情报数据

中期选举后，万斯在社交媒体上写道，战争是共和党失利的原因。他建议军事行动的支持者承认，未来六年失去参议院可能是这一决定的代价。

特朗普此前曾称，伊朗据称距离获得核武器只差两周。与此同时，时任美国国家情报总监图尔西·加巴德于2025年3月在国会作证称，美国情报部门评估认为，伊朗二十多年来一直没有试图制造核武器。她表示，最高领袖阿里·哈梅内伊没有批准在2003年暂停的核武器计划。

2025年6月21日，特朗普下令轰炸伊朗的铀浓缩设施，并称此次行动取得军事成功。2026年2月底，他在宣布全面战争开始时解释称，这是为了防止德黑兰获得核武器。

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