У Південній Кореї базовий фондовий індекс KOSPI 27 листопада зріс на 204,47 пункту, або на 4,34%, та закрився на рівні 4915,68 пункту. Торги завершилися зростанням після нестабільного тижня, а головним драйвером стали технологічні компанії на тлі очікувань заходів влади зі стабілізації ринку, повідомляє Korea Herald.

Очікування підтримки ринку

Минулого тижня фінансові органи країни представили пакет заходів проти волатильності на фондовому ринку. Зокрема, вони підвищили ліміт на зворотний викуп акцій для компаній, що котируються на біржі.

Наступного тижня посадовці планують провести зустріч, під час якої окремо розглядатимуть можливість розширення фонду стабілізації ринку обсягом 10 трлн вон, або близько 7,5 млрд доларів. Аналітикиня Kiwoom Securities Хан Чі Йонг зазначила, що попит на дешевші акції, стійкі ф’ючерси на американські акції та очікування розширення фонду можуть підтримати відновлення внутрішнього ринку. Водночас, за її оцінкою, зростання може бути обмеженим, доки нові кошти фактично не надійдуть на ринок.

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Зростання технологічних компаній

Обсяг торгів становив 175,9 млн акцій на суму 12,8 трлн вон. Кількість паперів, що подорожчали, становила 781, тоді як 109 втратили в ціні. Іноземні інвестори придбали акцій у чистому обсязі на 1,13 трлн вон, інституційні інвестори — на 238,8 млрд вон. Приватні інвестори, навпаки, продали акцій на 1,78 трлн вон.

Акції Samsung Electronics подорожчали на 4,55% — до 179 100 вон, а SK hynix — на 5,41%, до 1,11 млн вон. Вартість акцій SK Square зросла на 5,37%, Samsung Electro-Mechanics — на 4,72%. Південнокорейська вона зміцнилася до 1337,9 за долар США проти 1342,7 вон за підсумками попередньої торгової сесії.

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