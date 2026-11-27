11月27日，韩国基准股指KOSPI上涨204.47点，涨幅为4.34%，收于4915.68点。在经历动荡的一周后，交易以上涨收场。在政府可能出台稳定市场措施的预期下，科技公司成为主要推动力，据《韩国先驱报》报道。

市场支持预期

上周，该国金融部门推出了一揽子应对股市波动的措施。其中，他们提高了上市公司股票回购的限额。

下周，官员们计划举行会议，届时将单独讨论扩大规模为10万亿韩元、约合75亿美元的市场稳定基金的可能性。Kiwoom Securities分析师韩智英表示，对较便宜股票的需求、稳健的美国股票期货以及对扩大该基金的预期，可能会支持国内市场复苏。同时，她认为，在新资金实际进入市场之前，涨幅可能会受到限制。

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科技公司上涨

交易量为1.759亿股，价值12.8万亿韩元。上涨证券数量为781只，109只下跌。外国投资者净买入价值1.13万亿韩元的股票，机构投资者净买入价值2388亿韩元的股票。相反，散户投资者卖出价值1.78万亿韩元的股票。

三星电子股价上涨4.55%，至179,100韩元；SK hynix上涨5.41%，至111万韩元。SK Square股价上涨5.37%，三星电机上涨4.72%。韩元兑美元汇率升至1337.9，而上一交易日收盘时为1342.7韩元。

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