В Южной Корее базовый фондовый индекс KOSPI 27 ноября вырос на 204,47 пункта, или на 4,34%, и закрылся на уровне 4915,68 пункта. Торги завершились ростом после нестабильной недели, а главным драйвером стали технологические компании на фоне ожиданий мер властей по стабилизации рынка, сообщает Korea Herald.

Ожидания поддержки рынка

На прошлой неделе финансовые органы страны представили пакет мер против волатильности на фондовом рынке. В частности, они повысили лимит на обратный выкуп акций для компаний, котирующихся на бирже.

На следующей неделе чиновники планируют провести встречу, во время которой отдельно рассмотрят возможность расширения фонда стабилизации рынка объемом 10 трлн вон, или около 7,5 млрд долларов. Аналитик Kiwoom Securities Хан Чи Ён отметила, что спрос на более дешевые акции, устойчивые фьючерсы на американские акции и ожидания расширения фонда могут поддержать восстановление внутреннего рынка. В то же время, по ее оценке, рост может быть ограниченным, пока новые средства фактически не поступят на рынок.

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Рост технологических компаний

Объем торгов составил 175,9 млн акций на сумму 12,8 трлн вон. Число подорожавших бумаг составило 781, тогда как 109 потеряли в цене. Иностранные инвесторы осуществили чистые покупки акций на 1,13 трлн вон, институциональные инвесторы — на 238,8 млрд вон. Частные инвесторы, напротив, продали акций на 1,78 трлн вон.

Акции Samsung Electronics подорожали на 4,55%, до 179 100 вон, а SK hynix — на 5,41%, до 1,11 млн вон. Стоимость акций SK Square выросла на 5,37%, Samsung Electro-Mechanics — на 4,72%. Южнокорейская вона укрепилась до 1337,9 за доллар США против 1342,7 воны по итогам предыдущей торговой сессии.

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