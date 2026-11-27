W Korei Południowej bazowy indeks giełdowy KOSPI wzrósł 27 listopada o 204,47 punktu, czyli o 4,34%, i zamknął się na poziomie 4915,68 punktu. Handel zakończył się wzrostami po niestabilnym tygodniu, a głównym motorem były spółki technologiczne w związku z oczekiwaniami na działania władz mające ustabilizować rynek, informuje Korea Herald.

Oczekiwania wsparcia rynku

W ubiegłym tygodniu organy finansowe kraju przedstawiły pakiet działań przeciwko zmienności na rynku akcji. W szczególności podniosły limit skupu akcji własnych dla spółek notowanych na giełdzie.

W przyszłym tygodniu urzędnicy planują przeprowadzić spotkanie, podczas którego osobno rozważą możliwość rozszerzenia funduszu stabilizacji rynku o wartości 10 bln wonów, czyli około 7,5 mld dolarów. Analityczka Kiwoom Securities Han Ji-young zaznaczyła, że popyt na tańsze akcje, stabilne kontrakty futures na amerykańskie akcje oraz oczekiwania dotyczące rozszerzenia funduszu mogą wesprzeć ożywienie krajowego rynku. Jednocześnie, w jej ocenie, wzrosty mogą być ograniczone, dopóki nowe środki faktycznie nie trafią na rynek.

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Wzrost spółek technologicznych

Wolumen obrotu wyniósł 175,9 mln akcji o wartości 12,8 bln wonów. Liczba papierów wartościowych, które zdrożały, wyniosła 781, podczas gdy 109 straciło na wartości. Inwestorzy zagraniczni dokonali zakupów netto akcji o wartości 1,13 bln wonów, a inwestorzy instytucjonalni — o wartości 238,8 mld wonów. Inwestorzy indywidualni natomiast sprzedali akcje o wartości 1,78 bln wonów.

Akcje Samsung Electronics zdrożały o 4,55%, do 179 100 wonów, a SK hynix — o 5,41%, do 1,11 mln wonów. Wartość akcji SK Square wzrosła o 5,37%, a Samsung Electro-Mechanics — o 4,72%. Won południowokoreański umocnił się do 1337,9 za dolara amerykańskiego wobec 1342,7 wonów na koniec poprzedniej sesji giełdowej.

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