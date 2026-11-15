Bilibili Gaming在2026全球总决赛击败Gen.G——《韩国先驱报》

中国战队Bilibili Gaming在美国纽约举行的2026年《英雄联盟》全球总决赛中以3比1击败韩国战队Gen.G。Gen.G赢下了这场五局三胜制系列赛的首局，但随后连输三局。

据《韩国先驱报》报道，这一结果终结了韩国战队在Worlds赛事中的四连冠。中国上一次赢得召唤师杯是在2021年，当时Edward Gaming夺冠。DRX在2022年获得冠军，而T1则在2023年、2024年和2025年赢得该项赛事。

Knight获得MVP奖项

Bilibili Gaming中路选手卓“Knight”定被评为决赛最有价值选手。在决定性的系列赛中，他使用了卡西奥佩娅、维克托和崔斯特等英雄。丁于2017年开启职业生涯，在加入Bilibili Gaming之前，曾效力于Suning、Top Esports和JD Gaming，并获得八个中国LPL联赛冠军。

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其他韩国战队的表现

T1在11月9日的半决赛中以1比3不敌Bilibili Gaming而被淘汰。拥有李“Faker”相赫的该队是卫冕冠军，也是Worlds历史上首支连续三次夺冠的队伍——于2023年至2025年夺冠。T1总共拥有六个世界冠军头衔。

Dplus Kia止步四分之一决赛，以0比3负于Bilibili Gaming；Hanwha Life Esports则未能通过瑞士轮阶段，以2比3的战绩结束赛事。根据Riot Games的数据，2027年Worlds将由韩国举办。

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