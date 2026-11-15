Bilibili Gaming pokonało Gen.G w finale Worlds 2026 — Korea Herald

Chińskie Bilibili Gaming pokonało południowokoreańskie Gen.G 3:1 w finale mistrzostw świata League of Legends 2026, które odbyły się w Nowym Jorku w USA. Gen.G wygrało pierwszą mapę serii do trzech zwycięstw, jednak przegrało trzy kolejne.

Jak informuje Korea Herald, wynik przerwał czteroletnią serię zwycięstw południowokoreańskich drużyn na Worlds. Chiny po raz ostatni zdobyły Summoner’s Cup w 2021 roku, gdy mistrzem zostało Edward Gaming. W 2022 roku tytuł zdobyło DRX, a T1 wygrywało turniej w latach 2023, 2024 i 2025.

Nagroda MVP dla Knighta

Najbardziej wartościowym zawodnikiem finału został uznany środkowy Bilibili Gaming Zhuo „Knight” Ding. W decydującej serii grał między innymi Cassiopeią, Viktorem i Twisted Fate’em. Ding rozpoczął profesjonalną karierę w 2017 roku, a przed przejściem do Bilibili Gaming zdobył osiem tytułów chińskiej ligi LPL w składach Suning, Top Esports i JD Gaming.

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Występ innych drużyn z Korei Południowej

T1 odpadło w półfinale, przegrywając 1:3 z Bilibili Gaming 9 listopada. Drużyna z Lee „Fakerem” Sang-hyeokiem w składzie była broniącym tytułu mistrzem i pierwszym zespołem w historii Worlds, który zdobył trzy tytuły z rzędu — w latach 2023–2025. T1 ma łącznie sześć mistrzostw świata.

Dplus Kia zakończyło turniej w ćwierćfinale, gdzie przegrało 0:3 z Bilibili Gaming, a Hanwha Life Esports nie przeszło etapu szwajcarskiego, kończąc go z bilansem 2:3. Według Riot Games gospodarzem Worlds 2027 będzie Korea Południowa.

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