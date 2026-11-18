W USA recykler paneli słonecznych Solarcycle oraz PedalPoint Recycling, amerykański biznes Korea Zinc zajmujący się recyklingiem i metalami, połączyły się w nową, w pełni zintegrowaną firmę Jupiter. Będzie ona zajmować się wycofanymi z eksploatacji panelami słonecznymi i sprzętem centrów danych, a odzyskane metale planuje dostarczać do zakładów metalurgicznych Korea Zinc, w tym do planowanej fabryki w Clarksville w stanie Tennessee o wartości 7,4 mld dolarów.

Jak podaje Electrek, Jupiter rozpoczyna działalność z ośmioma certyfikowanymi obiektami w USA, niemal 1 mln stóp kwadratowych powierzchni do przetwarzania oraz około 250 pracownikami. Firma będzie także obsługiwać klientów obu wcześniejszych biznesów, w tym Microsoft, Prologis i Brookfield.

Usługi dla operatorów

Jupiter będzie oferować operatorom elektrowni słonecznych i centrów danych pełny cykl obsługi wycofanego sprzętu: wycofanie go z eksploatacji, odsprzedaż części, które nadal nadają się do użycia, oraz recykling pozostałych materiałów. Klienci będą mogli śledzić, dokąd trafiają materiały, i przywracać je do własnych łańcuchów dostaw.

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Pakiet kontrolny akcji Jupiter będzie należał do Korea Zinc. Dyrektorem generalnym nowej firmy zostanie Suvi Sharma z Solarcycle, a dyrektorem finansowym — Kevin Ham z PedalPoint Recycling. Wśród obecnych inwestorów Solarcycle są Microsoft i Prologis Ventures.

Moce w Georgii i Tennessee

Zakład Solarcycle w Cedartown w stanie Georgia po otwarciu przetwarzał tysiące starych paneli słonecznych tygodniowo. Według firmy przy pełnym obciążeniu może przetwarzać panele o łącznej mocy do 5 GW rocznie oraz odzyskiwać szkło, aluminium, miedź i srebro.

Korea Zinc rozwija w Clarksville kompleks metalurgiczny Project Crucible przy wsparciu rządu USA. Uruchamianie produkcji ma odbywać się tam etapami od 2029 roku. Projektowa zdolność zakładu wynosi około 1,1 mln ton surowców rocznie, a produkcja gotowych wyrobów ma osiągnąć około 540 tys. ton.

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