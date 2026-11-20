W palestyńskim mieście Dżenin na Zachodnim Brzegu Ahmed Jakub, którego izraelskie wojsko określało jako jedną z najbardziej poszukiwanych osób w północnej części terytorium, w piątek poddał się siłom bezpieczeństwa. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na Siły Obronne Izraela.

Operacje poszukiwawcze

Według izraelskiego wojska zatrzymanie Jakuba poprzedziła seria operacji brygady Menasze, prowadzonych pod kierownictwem służby bezpieczeństwa Szin Bet. Jak zaznaczyła armia, wcześniejsze próby jego zatrzymania nie przyniosły rezultatu.

Izraelskie Radio Wojskowe jako pierwsze poinformowało o poddaniu się Jakuba i nazwało go najbardziej poszukiwaną osobą na Zachodnim Brzegu. Według radia izraelskie siły przeprowadziły dziesiątki operacji, aby go zatrzymać, a podczas niektórych z nich zatrzymywano członków jego rodziny i bliskich znajomych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenia izraelskiego wojska

Izraelskie wojsko oświadczyło, że Jakub kierował komórką, która, według niego, przeprowadziła atak z użyciem urządzenia wybuchowego w pobliżu linii rozgraniczenia w rejonie Gilboa 23 lipca 2024 roku. W jego wyniku, według armii, obrażenia odniosło dwóch pracowników Ministerstwa Obrony Izraela.

Wojsko twierdzi również, że przez kilka lat Jakub próbował przeprowadzać ataki z użyciem broni palnej i materiałów wybuchowych przeciwko izraelskim cywilom i siłom bezpieczeństwa, a także utrzymywał kontakty z różnymi ugrupowaniami poza Zachodnim Brzegiem. Izraelskie Radio Wojskowe podało, że był on starszym członkiem jednego z ugrupowań działających w Dżeninie.

Kilka miesięcy temu palestyńscy urzędnicy twierdzili, że Jakub zginął podczas nalotu na Dżenin. Izraelskie Radio Wojskowe przypuszczało, że informacje o jego śmierci mogły mieć na celu przerwanie poszukiwań i umożliwienie mu ukrywania się.

Czytaj nas na