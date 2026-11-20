W USA 16% uczestników październikowego badania Uniwersytetu Michigan stwierdziło, że oczekuje wzrostu cen o 15% lub więcej w ciągu następnych 12 miesięcy. To mniej więcej tyle samo co rok wcześniej. Jak podaje Fortune, główny ekonomista UBS Paul Donovan zaznaczył w nocie z 20 listopada, że niemal 15% konsumentów prognozuje inflację powyżej 15%.

Oczekiwania się różnią

Jednocześnie mediana prognozy inflacji na następny rok wśród respondentów jest znacznie niższa. Według ostatecznych danych Uniwersytetu Michigan za listopad spadła ona z 4,7% w poprzednim miesiącu do 3,7%.

Dla porównania, wskaźnik cen konsumpcyjnych w USA wzrósł o 3,7% w ciągu 12 miesięcy do września. Aby inflacja osiągnęła 15% w ciągu następnego roku, ceny musiałyby rosnąć około cztery razy szybciej niż w poprzednich 12 miesiącach.

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Historyczny poziom inflacji

Według danych amerykańskiego Biura Statystyki Pracy, od rozpoczęcia prowadzenia odpowiednich statystyk w 1913 roku roczna inflacja przekroczyła 15% tylko w dwóch okresach: w latach 1917–1920 oraz od listopada 1946 roku do czerwca 1947 roku. W czerwcu 1920 roku wskaźnik osiągnął 23,7%.

W 1979 roku ceny konsumpcyjne w USA wzrosły o 13,3%, a w 1980 roku o 12,5%. Szczyt rocznej inflacji wyniósł wówczas 14,8% w marcu 1980 roku. Mediana prognozy gospodarstw domowych na lata 1979 i 1980 wynosiła 9,7%.

Ekonomiści Rezerwy Federalnej wcześniej wskazywali, że konsumenci są skłonni oczekiwać wyższej inflacji, niż wynika z oficjalnych bieżących danych. Częściowo tłumaczy się to tym, że ludzie lepiej zapamiętują wzrosty cen niż ich spadki i bardziej zwracają uwagę na towary, które kupują najczęściej.

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