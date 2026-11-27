Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że tankowiec naftowy eksplodował po uderzeniu w minę morską podczas próby przepłynięcia przez Cieśninę Ormuz trasą, którą KSRiI określił jako nieautoryzowaną. Oświadczenie korpusu wyemitowała irańska państwowa telewizja IRIB, informuje Jerusalem Post.

Wersja KSRiI

Według KSRiI statek próbował „potajemnie przepłynąć na północ od wyspy Ghanem” poza dozwolonymi szlakami żeglugowymi, gdy natrafił na minę. Inny tankowiec, który płynął wraz z nim, został następnie zmuszony do zawrócenia.

KSRiI oświadczył również, że w ostatnich dniach liczba tankowców próbujących przepłynąć przez cieśninę nieautoryzowanymi trasami znacząco spadła. W oświadczeniu uznano to za dowód kontroli marynarki wojennej KSRiI nad wschodnim i zachodnim sektorem Cieśniny Ormuz.

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Ostrzeżenie dla statków

W środę KSRiI wezwał statki do uzgadniania z Iranem przepływu przez cieśninę. W oświadczeniu przekazanym przez IRIB korpus twierdził również, że dwa tankowce naftowe wcześniej uderzyły w miny morskie, eksplodowały i stanęły w ogniu.

Rzecznik irańskiej armii Mohammad Akraminia oświadczył, że wojsko rozmieściło nowe systemy i zmodernizowało istniejące środki w celu wzmocnienia obserwacji i kontroli w cieśninie. Według niego statki, które przepływały bez koordynacji z siłami irańskimi, w ostatnich tygodniach były narażone na większe ryzyko i napotykały miny.

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