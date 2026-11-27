Uganda w ciągu dwóch tygodni rozpocznie wycofywanie swoich wojsk z miasta Lubero w prowincji Kiwu Północne na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w mieście przejdą na Siły Zbrojne DR Konga, informuje Anadolu Agency.

Przekazanie bezpieczeństwa wojskom kongijskim

Pełniący obowiązki rzecznika ugandyjskiej armii pułkownik Chris Magezi oświadczył, że wycofywanie jednostek Ugandyjskich Sił Obrony Ludowej z Lubero rozpocznie się w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Ugandyjskie wojsko nie podało powodów tej decyzji, nie sprecyzowało liczby żołnierzy, których będzie ona dotyczyć, ani nie poinformowało o dacie zakończenia wycofywania.

Uganda rozmieściła wojska w Lubero w styczniu 2025 roku, aby ścigać bojowników ugrupowania Allied Democratic Forces, czyli ADF. Według agencji uciekali oni przed wspólnymi operacjami wojskowymi w prowincjach Kiwu Północne i Ituri.

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Napięcia między Kampalą a Kinszasą

Ogłoszenie nastąpiło w czasie napięć dyplomatycznych między Ugandą a DR Konga. We wtorek Kinszasa wezwała przedstawiciela Ugandy w związku z wypowiedziami szefa ugandyjskich sił zbrojnych generała Muhoozi Kainerugaby na temat konfliktu na wschodzie kraju.

Kainerugaba wyraził poparcie dla planów ruchu rebelianckiego dotyczących zajęcia bogatego w minerały obszaru Walikale w Kiwu Północnym, po czym władze kongijskie zażądały wyjaśnień od Kampali. Jednocześnie trwa wspólna operacja Ugandy i DR Konga Shujaa, rozpoczęta w listopadzie 2021 roku przeciwko ADF. Decyzja o wycofaniu wojsk dotyczy wyłącznie Lubero.

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