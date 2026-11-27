乌干达将在两周内开始从刚果民主共和国东部北基伍省卢贝罗市撤出其部队。该市的安全保障职责将移交给刚果（金）武装部队，阿纳多卢通讯社报道。

向刚果军队移交安全职责

乌干达军队代理发言人克里斯·马格齐上校表示，乌干达人民国防军部队从卢贝罗撤离将于未来两周内开始。乌干达军方未说明这一决定的原因，未明确受影响的军人数量，也未公布撤离完成日期。

乌干达于2025年1月在卢贝罗部署部队，以追捕“民主同盟军”（Allied Democratic Forces，ADF）武装人员。该通讯社称，他们当时正逃离在北基伍省和伊图里省开展的联合军事行动。

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坎帕拉与金沙萨之间的紧张关系

这一声明是在乌干达与刚果（金）之间外交紧张局势加剧的背景下发布的。周二，金沙萨就乌干达武装部队司令穆胡齐·凯内鲁加巴将军有关该国东部冲突的言论召见了乌干达代表。

凯内鲁加巴表示支持该反叛运动夺取北基伍省矿产丰富的瓦利卡莱地区的计划，随后刚果当局要求坎帕拉作出解释。与此同时，乌干达和刚果（金）于2021年11月启动、针对ADF的联合“舒贾”（Shujaa）行动仍在继续。撤军决定仅涉及卢贝罗。

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