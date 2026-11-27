Уганда в течение двух недель начнет выводить свои войска из города Луберо в провинции Северное Киву на востоке Демократической Республики Конго. Обязанности по обеспечению безопасности в городе перейдут к Вооруженным силам ДР Конго, сообщает Anadolu Agency.

Передача безопасности конголезским войскам

Исполняющий обязанности представителя угандийской армии полковник Крис Магези заявил, что вывод подразделений Сил народной обороны Уганды из Луберо начнется в течение следующих двух недель. Угандийские военные не назвали причин такого решения, не уточнили количество военных, которых оно затронет, а также не сообщили дату завершения вывода.

Уганда развернула войска в Луберо в январе 2025 года для преследования боевиков группировки Allied Democratic Forces, или ADF. По данным агентства, они бежали от совместных военных операций в провинциях Северное Киву и Итури.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Напряженность между Кампалой и Киншасой

Объявление прозвучало на фоне дипломатической напряженности между Угандой и ДР Конго. Во вторник Киншаса вызвала представителя Уганды из-за высказываний начальника угандийских вооруженных сил генерала Мухузи Кайнеругабы относительно конфликта на востоке страны.

Кайнеругаба выразил поддержку планам повстанческого движения захватить богатый полезными ископаемыми район Валикале в Северном Киву, после чего конголезские власти запросили объяснения у Кампалы. В то же время совместная операция Уганды и ДР Конго Shujaa, начатая в ноябре 2021 года против ADF, продолжается. Решение о выводе войск касается только Луберо.

Читай нас в