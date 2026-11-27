Корпус стражей Исламской революции заявил, что нефтяной танкер взорвался после столкновения с морской миной при попытке пройти Ормузский пролив маршрутом, который КСИР назвал несанкционированным. Заявление корпуса распространил иранский государственный телеканал IRIB, сообщает Jerusalem Post.

Версия КСИР

По утверждению КСИР, судно пыталось «тайно пройти к северу от острова Ганем» вне разрешенных судоходных маршрутов, когда наткнулось на мину. Другой танкер, двигавшийся вместе с ним, после этого был вынужден развернуться.

В КСИР также заявили, что в последние несколько дней количество танкеров, пытающихся пройти пролив несанкционированными маршрутами, существенно сократилось. В заявлении это назвали свидетельством контроля военно-морских сил КСИР над восточным и западным секторами Ормузского пролива.

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Предупреждение для судов

В среду КСИР призвал суда согласовывать проход через пролив с Ираном. В заявлении, переданном IRIB, корпус также утверждал, что два нефтяных танкера ранее ударились о морские мины, взорвались и загорелись.

Представитель иранской армии Мохаммад Акраминья заявил, что военные развернули новые системы и модернизировали имеющиеся средства для усиления наблюдения и контроля в проливе. По его словам, суда, проходившие без координации с иранскими силами, в последние недели подвергались большим рискам и сталкивались с минами.

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