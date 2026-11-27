Футболист немецкой «Баварии» Джамал Мусиала получил мышечную травму правого бедра. Клуб сообщил, что 23-летний игрок выбыл на неопределенный срок. Как пишет Der Spiegel, он, вероятно, не сыграет как минимум до конца года.

Травма после возвращения

Ранее Bild и агентство SID сообщали, что мышечная травма Мусиалы вновь дала о себе знать в матче Лиги чемпионов против французского «Лилля». Поединок завершился поражением «Баварии» со счетом 1:2, а футболист вышел на замену на 75-й минуте.

Матч во Франции стал для Мусиалы вторым после возвращения на поле. До этого он несколько недель восстанавливался после разрыва мышечных волокон левого бедра, полученного во время пребывания в национальной сборной. После паузы футболист сыграл в матче чемпионата Германии против «Кёльна», завершившемся со счетом 1:1.

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Заявления руководителей клуба

Возвращение Мусиалы сопровождалось вниманием не только из-за травм. Летом стало публично известно о его неврологическом расстройстве после эпизодов абсансов в двух товарищеских матчах.

Члены наблюдательного совета «Баварии» Ули Хёнесс и Карл-Хайнц Румменигге ранее косвенно призвали футболиста отказаться от части зарплаты, если из-за болезни он не сможет поддерживать свой уровень игры. Эти заявления вызвали негативную реакцию за пределами клуба и внутри него, а Йозуа Киммих раскритиковал действия чиновников.

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