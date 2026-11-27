Piłkarz niemieckiego Bayernu Jamal Musiala doznał urazu mięśnia prawego uda. Klub poinformował, że 23-letni zawodnik będzie pauzował przez nieokreślony czas. Jak pisze Der Spiegel, prawdopodobnie nie zagra co najmniej do końca roku.

Kontuzja po powrocie

Wcześniej Bild i agencja SID informowały, że uraz mięśniowy Musiali ponownie dał o sobie znać w meczu Ligi Mistrzów z francuskim Lille. Spotkanie zakończyło się porażką Bayernu 1:2, a piłkarz wszedł na boisko z ławki rezerwowych w 75. minucie.

Mecz we Francji był drugim spotkaniem Musiali po powrocie na boisko. Wcześniej przez kilka tygodni dochodził do siebie po zerwaniu włókien mięśniowych lewego uda, którego doznał podczas pobytu w reprezentacji narodowej. Po przerwie piłkarz zagrał w meczu ligi niemieckiej z Kolonią, zakończonym wynikiem 1:1.

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Wypowiedzi władz klubu

Powrotowi Musiali towarzyszyło zainteresowanie nie tylko z powodu kontuzji. Latem publicznie dowiedziano się o jego zaburzeniu neurologicznym po epizodach napadów nieświadomości w dwóch meczach towarzyskich.

Członkowie rady nadzorczej Bayernu Uli Hoeneß i Karl-Heinz Rummenigge wcześniej pośrednio wezwali piłkarza do rezygnacji z części wynagrodzenia, jeśli z powodu choroby nie będzie mógł utrzymać swojego poziomu gry. Wypowiedzi te wywołały negatywną reakcję poza klubem i w jego wnętrzu, a Joshua Kimmich skrytykował działania działaczy.

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