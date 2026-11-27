Корпус вартових Ісламської революції заявив, що нафтовий танкер підірвався після зіткнення з морською міною під час спроби пройти Ормузьку протоку маршрутом, який КВІР назвав несанкціонованим. Заяву корпусу поширив іранський державний телеканал IRIB, повідомляє Jerusalem Post.

Версія КВІР

За твердженням КВІР, судно намагалося «таємно пройти на північ від острова Ганем» поза дозволеними судноплавними маршрутами, коли натрапило на міну. Інший танкер, який рухався разом із ним, після цього був змушений розвернутися.

У КВІР також заявили, що протягом останніх кількох днів кількість танкерів, які намагаються пройти протоку несанкціонованими маршрутами, суттєво зменшилася. У заяві це назвали свідченням контролю військово-морських сил КВІР над східним і західним секторами Ормузької протоки.

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Попередження для суден

У середу КВІР закликав судна узгоджувати прохід через протоку з Іраном. У заяві, переданій IRIB, корпус також стверджував, що два нафтові танкери раніше вдарилися об морські міни, вибухнули та загорілися.

Речник іранської армії Мохаммад Акрамінія заявив, що військові розгорнули нові системи й модернізували наявні засоби для посилення спостереження та контролю в протоці. За його словами, судна, які проходили без координації з іранськими силами, останніми тижнями наражалися на більші ризики та натрапляли на міни.

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