27 listopada izraelskie wojsko przeprowadziło naloty i otworzyło ogień artyleryjski na południu Libanu. Jednocześnie nad południem kraju i południowymi przedmieściami Bejrutu odnotowano intensywną aktywność dronów oraz samolotów rozpoznawczych, podaje Anadolu Agency.

Uderzenia w miejscowości na południu

Według libańskiej państwowej Narodowej Agencji Informacyjnej izraelskie lotnictwo uderzyło w miasto Al-Kantara. Serię uderzeń przeprowadzono również w rejonie między Zawtar asz-Szarkiją a Majfadunem, na obrzeżach Kfar Tebnit, a także na obszarze między Al-Kantarą a Al-Ghanduriją.

Izraelska artyleria ostrzelała rejon między Zawtar asz-Szarkiją a Majfadunem. Intensywnemu ostrzałowi poddano także wybrzeże Al-Mansuri na południe od Tyru. W Al-Kantarze izraelskie siły przeprowadziły eksplozję, podczas gdy samoloty rozpoznawcze i drony latały nad zachodnim sektorem południowego Libanu, w tym nad Tyrem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Drony nad Bejrutem

Jeden izraelski dron zauważono na bardzo małej wysokości nad południowymi przedmieściami Bejrutu. Libańskie władze twierdzą, że od początku izraelskiej ofensywy 2 marca zginęło ponad 4 300 osób, kolejne 12 400 zostało rannych, a ponad milion osób zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.

Izrael kontroluje obszary na południu Libanu: część z nich od dziesięcioleci, inne od czasu poprzedniej operacji ofensywnej w latach 2023–2024. Podczas obecnej ofensywy izraelskie siły posunęły się o ponad 10 kilometrów w głąb terytorium Libanu. Ataki trwają mimo zawartego 26 czerwca za pośrednictwem USA porozumienia, które przewiduje stopniowe wycofanie izraelskich wojsk, rozmieszczenie armii libańskiej oraz rozbrojenie Hezbollahu.

Czytaj nas na