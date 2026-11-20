在美国，密歇根大学10月调查中有16%的受访者表示，他们预计未来12个月价格将上涨15%或更多。这与一年前大致相同。正如《财富》报道，瑞银首席经济学家保罗·多诺万在11月20日的一份报告中指出，近15%的消费者预计通胀将超过15%。

预期存在差异

与此同时，受访者对未来一年通胀的预测中位数显著更低。根据密歇根大学11月最终数据，该数值从前一个月的4.7%降至3.7%。

作为比较，截至9月的12个月内，美国消费者价格指数上涨了3.7%。若要使通胀在未来一年达到15%，价格上涨速度将需要约为此前12个月的四倍。

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历史通胀水平

根据美国劳工统计局的数据，自1913年开始编制相关统计以来，年通胀率仅在两个时期超过15%：1917年至1920年，以及1946年11月至1947年6月。1920年6月，该指标达到23.7%。

1979年，美国消费者价格上涨13.3%，1980年上涨12.5%。当时年通胀率峰值为1980年3月的14.8%。家庭对1979年和1980年的预测中位数为9.7%。

美联储经济学家此前指出，消费者往往预期的通胀水平高于官方当前数据所显示的水平。这部分是因为人们对价格上涨的记忆比对价格下降更深刻，并且更关注自己最常购买的商品。

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