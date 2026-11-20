В США 16% участников октябрьского опроса Мичиганского университета заявили, что ожидают роста цен на 15% или более в течение следующих 12 месяцев. Это примерно столько же, сколько годом ранее. Как сообщает Fortune, главный экономист UBS Пол Донован в записке от 20 ноября отметил, что почти 15% потребителей прогнозируют инфляцию выше 15%.

Ожидания различаются

В то же время медианный прогноз инфляции на следующий год среди опрошенных существенно ниже. Согласно окончательным ноябрьским данным Мичиганского университета, он снизился с 4,7% в предыдущем месяце до 3,7%.

Для сравнения, индекс потребительских цен в США за 12 месяцев до сентября вырос на 3,7%. Чтобы инфляция достигла 15% в течение следующего года, цены должны были бы расти примерно в четыре раза быстрее, чем в предыдущие 12 месяцев.

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Исторический уровень инфляции

По данным Бюро статистики труда США, с начала ведения соответствующей статистики в 1913 году годовая инфляция превышала 15% лишь в двух периодах: в 1917–1920 годах и с ноября 1946 года по июнь 1947 года. В июне 1920 года показатель достиг 23,7%.

В 1979 году потребительские цены в США выросли на 13,3%, а в 1980 году — на 12,5%. Пик годовой инфляции тогда составил 14,8% в марте 1980 года. Медианный прогноз домохозяйств на 1979 и 1980 годы составлял 9,7%.

Экономисты Федеральной резервной системы ранее отмечали, что потребители склонны ожидать более высокой инфляции, чем показывают официальные текущие данные. Отчасти это объясняют тем, что люди лучше запоминают подорожание, чем снижение цен, и больше обращают внимание на товары, которые покупают чаще всего.

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