Zdjęcia satelitarne zarejestrowały niezidentyfikowany bezzałogowy statek powietrzny na lotnisku Pucheng Neifu w chińskiej prowincji Shaanxi, który zewnętrznie przypomina amerykańskiego pokładowego drona-tankowca Boeing MQ-25 Stingray. Informuje o tym The War Zone. Redakcja otrzymała od firmy Vantor zdjęcia datowane na 23 kwietnia 2026 roku; wcześniej aparat zauważono także na zdjęciach w Apple Maps i Bing Maps.

Podobieństwa i różnice

Według oceny Vantor rozpiętość skrzydeł chińskiego drona wynosi około 66 stóp, a długość — 49 stóp. Dla porównania, MQ-25 ma rozpiętość skrzydeł około 75 stóp i długość 51 stóp. Aparat jest mniejszy od amerykańskiego odpowiednika i, według oceny The War Zone, należy do podobnej ogólnej kategorii konstrukcji.

Jednocześnie zdjęcia satelitarne wskazują na kilka różnic. Chiński dron prawdopodobnie ma zwężoną część nosową, podczas gdy przednia część kadłuba MQ-25 jest bardziej płaska. Redakcja zwraca również uwagę na górny wlot powietrza o ząbkowanych krawędziach. Usterzenie aparatu prawdopodobnie ma konfigurację w kształcie litery V, jednak jego dokładnych cech nie można ustalić na podstawie zdjęć. Przeznaczenie drona i jego producent nie zostały dotąd określone.

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Możliwe przeznaczenie

Obserwator chińskiego przemysłu lotniczo-kosmicznego Andreas Rupprecht zasugerował, że Chiny mogą rozwijać pokładowego drona-tankowca, zdolnego również do wykonywania zadań wywiadowczych, obserwacyjnych i rozpoznawczych. Jednocześnie The War Zone zauważa, że aparat może być wielozadaniową bojową platformą bezzałogową lub systemem o innym przeznaczeniu i nie musi być przystosowany do eksploatacji z lotniskowców.

Na zdjęciach Pucheng widać także aparaty, które redakcja identyfikuje jako niskowykrywalny dron typu „latające skrzydło” CH-7 oraz ciężki odrzutowy dron-nosiciel Jiutian. Według Rupprechta w ciągu ostatnich jednego–dwóch lat różni producenci prawdopodobnie prowadzili tam testy systemów bezzałogowych. Wyraził on również przypuszczenie, że Pucheng może być wyspecjalizowanym centrum testowania dronów powiązanym z China Flight Test Establishment w Xi’an.

Rupprecht zwrócił także uwagę na mały śmigłowy demonstrator zaprezentowany przez Shenyang Aircraft Corporation w 2025 roku. Jego układ ogólnie przypominał MQ-25, jednak nie ma potwierdzenia związku tego modelu z dronem w Pucheng.

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