Ministerstwo Obrony Izraela odrzuciło ocenę resortu finansów kraju dotyczącą niedoboru 100 mld szekli na finansowanie zakupów amerykańskiego uzbrojenia. Wysokiej rangi źródło w sektorze obronnym nazwało te wyliczenia zniekształceniem danych, informuje The Jerusalem Post.

Spór o pomoc USA

Według źródła wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o możliwym wstrzymaniu pomocy dla Izraela nie oznaczają, że środki są już niedostępne. Komisja Senatu USA ds. środków budżetowych opublikowała w tym tygodniu izraelskie elementy projektu budżetu USA na 2027 rok, które obejmują finansowanie w ramach memorandum o porozumieniu między państwami.

Przedstawiciel resortu obrony zaznaczył, że projekt budżetu może jeszcze zostać poddany pod głosowanie, a jego postanowienia mogą się zmienić. Jednocześnie, jak powiedział, obecnie nie ma podstaw, by twierdzić, że finansowanie na 2027 rok zostało definitywnie utracone.

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Rezerwy w szeklach

Ministerstwo Finansów informowało o luce budżetowej wynoszącej 31 mld dolarów, czyli ponad 100 mld szekli. Jednak resort obrony przekazał, że izraelskie zobowiązania dolarowe, wykraczające po 2028 roku poza obowiązującą umowę o pomocy wojskowej z USA, wynoszą około 16 mld dolarów.

Chodzi w szczególności o zawarte w ostatnich latach kontrakty na platformy powietrzne, w tym eskadry myśliwców. Dostawy samolotów i płatności za nie będą kontynuowane po 2028 roku. Resort obrony twierdzi, że dla każdego takiego zobowiązania walutowego decyzjami rządu przewidziano rezerwowe źródło finansowania w szeklach na wypadek braku środków amerykańskich.

Według danych sektora obronnego z wieloletniego planu opiewającego na 350 mld szekli faktycznie planuje się wydać na zakupy około 200 mld szekli. Kolejne około 130 mld szekli zarezerwowano na wypadek, gdyby Izrael i USA nie zawarły nowej umowy o pomocy wojskowej. Jednocześnie przeznaczenie takiej rezerwy może znacząco ograniczyć możliwości budżetu państwa w zakresie finansowania infrastruktury, ochrony zdrowia i edukacji.

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