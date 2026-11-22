Lider demokratów w Izbie Reprezentantów USA Hakeem Jeffries oświadczył, że procedowanie projektu ustawy mającego przeciwdziałać przemocy na Zachodnim Brzegu Jordanu stanie się jednym z priorytetów pierwszych 100 dni pracy nowego Kongresu. Oczekuje on, że inicjatywa uzyska znaczące poparcie wśród demokratów w niższej izbie parlamentu.

Jeffries powiedział o tym w wywiadzie dla The New York Times, informuje Jerusalem Post. Jego zdaniem najbardziej zdecydowanym krokiem w sprawie sytuacji na Zachodnim Brzegu mogłoby być procedowanie West Bank Settler Violence Protection and Prevention Act.

Mechanizm sankcji

W kwietniu 2025 roku demokraci Jerry Nadler, Adam Smith i Jim Himes złożyli w Izbie Reprezentantów projekt ustawy H.R. 3045 — West Bank Violence Prevention Act. Dokument przewiduje utworzenie amerykańskiego mechanizmu sankcji wobec zagranicznych osób fizycznych i organizacji zaangażowanych w przemoc, groźby wobec ludności cywilnej, niszczenie mienia lub przymusowe przesiedlanie ludzi na Zachodnim Brzegu.

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Wśród możliwych ograniczeń są zamrożenie aktywów znajdujących się pod jurysdykcją USA oraz ograniczenia wizowe. Według publikacji inicjatywa opiera się na sankcjach wprowadzonych przez administrację byłego prezydenta Joe Bidena, które prezydent Donald Trump uchylił po powrocie do Białego Domu w styczniu 2025 roku.

Inne propozycje dotyczące Izraela

Jeffries nie przedstawił jednoznacznego stanowiska w sprawie innych inicjatyw legislacyjnych związanych z Izraelem, w tym propozycji dotyczących przekazywania przez USA uzbrojenia oraz izraelskich osiedli. Zaznaczył, że demokraci powinni wspólnie określić priorytety legislacyjne.

Demokraci nominowali Jeffriesa na stanowisko spikera Izby Reprezentantów 18 listopada po zwycięstwie partii w wyborach uzupełniających 3 listopada. Aby zostać wybranym spikerem, nadal potrzebuje on poparcia pełnego składu Izby Reprezentantów po rozpoczęciu pracy nowego Kongresu. Jeffries nie obiecał, że projekt stanie się prawem w ciągu pierwszych 100 dni: dokument musi również zostać zatwierdzony przez Senat i podpisany przez prezydenta USA.

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