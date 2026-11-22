Лидер демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что продвижение законопроекта для противодействия насилию на Западном берегу реки Иордан станет одним из приоритетов первых 100 дней работы нового Конгресса. Он ожидает, что инициатива получит значительную поддержку среди демократов в нижней палате парламента.

Об этом Джеффрис сказал в интервью The New York Times, сообщает Jerusalem Post. По его словам, наиболее решительным шагом в отношении ситуации на Западном берегу могло бы стать продвижение West Bank Settler Violence Protection and Prevention Act.

Механизм санкций

В апреле 2025 года демократы Джерри Надлер, Адам Смит и Джим Хаймс внесли в Палату представителей законопроект H.R. 3045 — West Bank Violence Prevention Act. Документ предусматривает создание механизма американских санкций против иностранных физических лиц и организаций, причастных к насилию, угрозам гражданскому населению, уничтожению имущества или принудительному перемещению людей на Западном берегу.

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Среди возможных ограничений — замораживание активов, находящихся под юрисдикцией США, и визовые ограничения. По данным издания, инициатива основана на санкциях, введенных администрацией бывшего президента Джо Байдена, которые президент Дональд Трамп отменил после возвращения в Белый дом в январе 2025 года.

Другие предложения по Израилю

Джеффрис не выразил однозначной позиции по другим законодательным инициативам, связанным с Израилем, в частности по предложениям о передаче США вооружений и израильских поселениях. Он отметил, что демократы должны совместно определить законодательные приоритеты.

Демократы выдвинули Джеффриса на должность спикера Палаты представителей 18 ноября после победы партии на промежуточных выборах 3 ноября. Для избрания спикером ему еще необходима поддержка полного состава Палаты представителей после начала работы нового Конгресса. Джеффрис не обещал, что законопроект станет законом в течение первых 100 дней: для этого документ также должен одобрить Сенат и подписать президент США.

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