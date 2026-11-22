美国众议院民主党领袖哈基姆·杰弗里斯表示，推进一项旨在应对约旦河西岸暴力事件的法案，将成为新一届国会工作头100天的优先事项之一。他预计，该倡议将在众议院民主党人中获得广泛支持。

杰弗里斯在接受《纽约时报》采访时作出上述表示，《耶路撒冷邮报》报道。他说，就约旦河西岸局势而言，最果断的举措可能是推进《约旦河西岸定居者暴力保护与预防法案》。

制裁机制

2025年4月，民主党人杰里·纳德勒、亚当·史密斯和吉姆·海姆斯向众议院提交了H.R. 3045号法案——《约旦河西岸暴力预防法案》。该文件规定建立美国制裁机制，针对参与约旦河西岸暴力活动、威胁平民、毁坏财产或强迫人口迁移的外国个人和组织。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

可能的限制措施包括冻结处于美国司法管辖范围内的资产以及签证限制。据该报报道，这项倡议以美国前总统乔·拜登政府实施的制裁为基础，特朗普总统在2025年1月重返白宫后撤销了这些制裁。

有关以色列的其他提议

杰弗里斯没有就其他与以色列有关的立法倡议明确表态，其中包括有关美国转让武器以及以色列定居点的提议。他指出，民主党人应共同确定立法优先事项。

民主党在11月3日中期选举获胜后，于11月18日提名杰弗里斯担任众议院议长。要当选议长，他仍需在新一届国会开始工作后获得众议院全体成员的支持。杰弗里斯没有承诺该法案会在头100天内成为法律：该文件还必须获得参议院批准并由美国总统签署。

关注我们在