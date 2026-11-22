以色列国防部驳回了该国财政部关于采购美国武器缺少1000亿谢克尔资金的评估。一名国防领域高级消息人士称，这种计算是对数字的歪曲，据《耶路撒冷邮报》报道。

围绕美国援助的争议

该消息人士表示，美国总统唐纳德·特朗普关于可能停止援助以色列的言论，并不意味着资金已经无法获得。美国参议院拨款委员会本周公布了2027财年美国预算草案中涉及以色列的部分，其中包括根据两国谅解备忘录提供的资金。

国防部代表指出，预算草案仍可能提交表决，其条款也可能发生变化。同时，他表示，目前没有理由断言2027年的资金已被最终失去。

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谢克尔储备

财政部此前称，预算缺口为310亿美元，即超过1000亿谢克尔。但国防部表示，以色列在2028年后超出现行美国军事援助协议范围的美元计价义务约为160亿美元。

这尤其涉及近年来签订的空中平台合同，包括战斗机中队。飞机交付及相关付款将在2028年后继续。国防部称，政府决定已为每一项此类外汇义务规定了谢克尔备用资金来源，以应对美国资金无法获得的情况。

国防部门数据显示，在3500亿谢克尔的多年计划中，实际计划用于采购的资金约为2000亿谢克尔。另有约1300亿谢克尔被预留，以防以色列和美国未能达成新的军事援助协议。同时，拨出此类储备可能会显著限制国家预算为基础设施、医疗保健和教育提供资金的能力。

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