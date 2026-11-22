2026年第三季度，全球平板电脑出货量同比下降23%，至3200万台。这是近三年来的最低水平。研究公司Omdia的数据显示，组件供应有限和需求疲软影响了市场，Cyprus Mail报道。

中东、中国和西欧的降幅最为明显。上一季度同样以下滑收尾：当时出货量同比减少10%。因此，该市场连续第二个季度出现两位数萎缩。

最大制造商的排名

苹果继续位居全球第一，但其出货量下降28%，降幅高于整体市场。该公司的市场份额从38.2%降至36%。三星排名第二，出货540万台平板电脑，比一年前减少22%。其市场份额为16.9%。

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联想是前五大厂商中唯一增加出货量的制造商。该公司出货量增长12%，至410万台，市场份额从8.7%升至12.7%。增长主要由传统平板电脑推动，抵消了可拆卸式机型出货量同比大幅下滑的影响。小米以230万台出货量位居第四，比去年减少11%。华为出货180万台平板电脑，比2025年第三季度减少43%。

预计最早2028年才会复苏

Omdia研究经理希马尼·穆卡表示，随着供应限制加剧，平板电脑在制造商2026至2027年的战略重点中正退居次要位置。她认为，在2028年之前，市场不太可能实现有意义的复苏。

2026年下半年，制造商推出了新机型，包括三星旗舰Galaxy Tab S12系列、苹果配备OLED显示屏的iPad mini以及小米Pad 9。华为、HONOR、一加和realme也发布了新品，但Omdia认为，这些产品未能明显刺激消费者需求。组件短缺限制了重大技术升级的空间，因此消费者可能会推迟购买，等待设备出现更显著的变化。

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