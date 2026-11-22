Globalne dostawy tabletów w trzecim kwartale 2026 roku spadły o 23% rok do roku, do 32 mln urządzeń. To najniższy wynik od prawie trzech lat. Na rynek wpłynęły ograniczona dostępność komponentów i słabszy popyt, podaje Cyprus Mail, powołując się na dane firmy badawczej Omdia.

Największy spadek odnotowano na Bliskim Wschodzie, w Chinach i Europie Zachodniej. Poprzedni kwartał również zakończył się spadkiem: dostawy zmniejszyły się wtedy o 10% rok do roku. W ten sposób rynek odnotował drugi z rzędu kwartał dwucyfrowego spadku.

Pozycje największych producentów

Apple utrzymał pierwsze miejsce na świecie, jednak jego dostawy spadły o 28% — bardziej niż cały rynek. Udział firmy zmniejszył się z 38,2% do 36%. Samsung zajął drugie miejsce, dostarczając 5,4 mln tabletów, o 22% mniej niż rok wcześniej. Jego udział w rynku wyniósł 16,9%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Lenovo było jedynym producentem w pierwszej piątce, który zwiększył dostawy. Firma podniosła je o 12%, do 4,1 mln sztuk, a jej udział wzrósł z 8,7% do 12,7%. Wzrost zapewniły głównie tradycyjne tablety, które zrekompensowały gwałtowny spadek rok do roku dostaw modeli z odłączaną częścią. Xiaomi zajęło czwarte miejsce z 2,3 mln dostarczonych urządzeń, o 11% mniej niż rok wcześniej. Huawei dostarczył 1,8 mln tabletów — o 43% mniej niż w trzecim kwartale 2025 roku.

Ożywienie nie jest oczekiwane przed 2028 rokiem

Menedżerka ds. badań w Omdia, Himani Mukka, powiedziała, że wraz z nasilaniem się ograniczeń w dostawach tablety schodzą na dalszy plan w strategicznych priorytetach producentów na lata 2026–2027. Według jej oceny znaczące ożywienie rynku jest mało prawdopodobne przed 2028 rokiem.

W drugiej połowie 2026 roku producenci zaprezentowali nowe modele, w tym flagową serię Samsung Galaxy Tab S12, iPada mini z wyświetlaczem OLED od Apple oraz Xiaomi Pad 9. Nowości przedstawiły także Huawei, HONOR, OnePlus i realme, jednak według Omdia nie zdołały one wyraźnie pobudzić popytu konsumenckiego. Niedobór komponentów ogranicza możliwości istotnych ulepszeń technicznych, dlatego konsumenci mogą odkładać zakupy do czasu pojawienia się bardziej zauważalnych zmian w urządzeniach.

Czytaj nas na