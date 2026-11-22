Мировые поставки планшетов в третьем квартале 2026 года сократились на 23% в годовом выражении — до 32 млн устройств. Это самый низкий показатель почти за три года. На рынок повлияли ограниченная доступность компонентов и более слабый спрос, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на данные исследовательской компании Omdia.

Наиболее существенное падение зафиксировали на Ближнем Востоке, в Китае и Западной Европе. Предыдущий квартал также завершился спадом: поставки тогда уменьшились на 10% в годовом выражении. Таким образом, рынок пережил второй подряд квартал двузначного сокращения.

Позиции крупнейших производителей

Apple сохранила первое место в мире, однако ее поставки сократились на 28% — сильнее, чем рынок в целом. Доля компании снизилась с 38,2% до 36%. Samsung заняла второе место, отгрузив 5,4 млн планшетов, что на 22% меньше, чем годом ранее. Ее рыночная доля составила 16,9%.

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Единственным производителем в первой пятерке, который нарастил поставки, стала Lenovo. Компания увеличила их на 12% — до 4,1 млн единиц, а ее доля выросла с 8,7% до 12,7%. Рост обеспечили преимущественно обычные планшеты, компенсировавшие резкое годовое падение поставок моделей с отсоединяемой частью. Xiaomi заняла четвертое место с 2,3 млн поставленных устройств, что на 11% меньше показателя прошлого года. Huawei отгрузила 1,8 млн планшетов — на 43% меньше, чем в третьем квартале 2025 года.

Восстановления не ожидают раньше 2028 года

Менеджер по исследованиям Omdia Химани Мукка заявила, что из-за усиления ограничений с поставками планшеты отходят на второй план в стратегических приоритетах производителей на 2026–2027 годы. По ее оценке, существенное восстановление рынка маловероятно до 2028 года.

Во второй половине 2026 года производители представили новые модели, в том числе флагманскую серию Samsung Galaxy Tab S12, iPad mini с OLED-дисплеем от Apple и Xiaomi Pad 9. Новинки также презентовали Huawei, HONOR, OnePlus и realme, однако, по оценке Omdia, они не смогли заметно стимулировать потребительский спрос. Дефицит компонентов ограничивает возможности для существенных технических обновлений, поэтому потребители могут откладывать покупку до появления более заметных изменений в устройствах.

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