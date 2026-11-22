Світові поставки планшетів у третьому кварталі 2026 року скоротилися на 23% у річному вимірі — до 32 млн пристроїв. Це найнижчий показник майже за три роки. На ринок вплинули обмежена доступність компонентів і слабший попит, повідомляє Cyprus Mail із посиланням на дані дослідницької компанії Omdia.

Найсуттєвіше падіння зафіксували на Близькому Сході, у Китаї та Західній Європі. Попередній квартал також завершився спадом: поставки тоді зменшилися на 10% у річному вимірі. Таким чином, ринок пережив другий поспіль квартал двозначного скорочення.

Позиції найбільших виробників

Apple зберегла перше місце у світі, однак її поставки скоротилися на 28% — сильніше за загальний ринок. Частка компанії знизилася з 38,2% до 36%. Samsung посіла друге місце, відвантаживши 5,4 млн планшетів, що на 22% менше, ніж роком раніше. Її ринкова частка становила 16,9%.

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Єдиним виробником у першій п’ятірці, який наростив поставки, стала Lenovo. Компанія збільшила їх на 12% — до 4,1 млн одиниць, а її частка зросла з 8,7% до 12,7%. Зростання забезпечили переважно звичайні планшети, що компенсували різке річне падіння поставок моделей із від’єднуваною частиною. Xiaomi посіла четверте місце з 2,3 млн поставлених пристроїв, що на 11% менше за показник минулого року. Huawei відвантажила 1,8 млн планшетів — на 43% менше, ніж у третьому кварталі 2025 року.

Відновлення очікують не раніше 2028 року

Менеджерка з досліджень Omdia Хімані Мукка заявила, що через посилення обмежень із постачанням планшети відходять на другий план у стратегічних пріоритетах виробників на 2026–2027 роки. За її оцінкою, змістовне відновлення ринку малоймовірне до 2028 року.

У другій половині 2026 року виробники представили нові моделі, зокрема флагманську серію Samsung Galaxy Tab S12, iPad mini з OLED-дисплеєм від Apple і Xiaomi Pad 9. Новинки також презентували Huawei, HONOR, OnePlus і realme, однак, за оцінкою Omdia, вони не змогли помітно стимулювати споживчий попит. Дефіцит компонентів обмежує можливості для суттєвих технічних оновлень, тому споживачі можуть відкладати купівлю до появи більш помітних змін у пристроях.

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