Федеральная комиссия по связи США проголосовала за запрет прямого доступа китайских телекоммуникационных компаний к американским телефонным номерам. Решение, принятое в четверг, касается China Mobile, China Telecom, China Unicom и других поставщиков услуг с поддержкой IP.

Позиция Китая

Министерство коммерции Китая заявило, что страна решительно выступает против решения американского регулятора. Китайская сторона призвала Соединенные Штаты отозвать запрет и предупредила, что примет необходимые контрмеры, сообщает Jerusalem Post.

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Аргументы сторон

Федеральная комиссия по связи США объяснила свое решение соображениями национальной безопасности. В то же время китайское министерство заявило, что американский регулятор продвигает разъединение США и Китая в сферах телекоммуникаций, связи, испытаний и сертификации.

В Министерстве коммерции Китая также заявили, что действия США противоречат консенсусу, достигнутому лидерами двух стран.

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