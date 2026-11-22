Federalna Komisja Łączności USA zagłosowała za zakazem bezpośredniego dostępu chińskich firm telekomunikacyjnych do amerykańskich numerów telefonicznych. Decyzja, przyjęta w czwartek, dotyczy China Mobile, China Telecom, China Unicom oraz innych dostawców usług obsługujących IP.

Stanowisko Chin

Chińskie Ministerstwo Handlu oświadczyło, że kraj zdecydowanie sprzeciwia się decyzji amerykańskiego regulatora. Strona chińska wezwała Stany Zjednoczone do wycofania zakazu i ostrzegła, że podejmie niezbędne działania odwetowe, informuje Jerusalem Post.

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Argumenty stron

Federalna Komisja Łączności USA wyjaśniła swoją decyzję względami bezpieczeństwa narodowego. Jednocześnie chińskie ministerstwo oświadczyło, że amerykański regulator promuje rozdzielenie USA i Chin w dziedzinach telekomunikacji, łączności, testowania i certyfikacji.

Chińskie Ministerstwo Handlu oświadczyło również, że działania USA są sprzeczne z konsensusem osiągniętym przez przywódców obu krajów.

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